«Условия не сложились»: глава МИД Франции оценил перспективы принятия Украины в НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не видит предпосылок для немедленного принятия Украины в НАТО. По его мнению, нужные условия пока не наступили.

«В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились. Пока их недостаточно», – пояснил министр в интервью телеканалу BFMTV.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «заслужила» членство в НАТО семилетним противостоянием «российской агрессии». Члены альянса должны пригласить Киев в свои ряды, а не ждать просьбы, уверен глава государства.

Президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что Украина пока не соответствует критериям для вступления в НАТО. Ситуация для него сложилась непонятная, но американский лидер твердо ответил «нет» на немедленное принятие нового члена в альянс.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 18.06.21

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