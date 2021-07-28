Леонид Кравчук подключён к ИВЛ – родственники никого не пускают

Первый президент «незалежной» Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе 87-летний Леонид Кравчук перестал самостоятельно дышать и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука Оксану Сибирцеву.
Другие подробности не сообщаются, так как родственники категорически запретили врачам давать любую информацию о здоровье первого президента.
Сейчас он находится в Киевском городском центре сердца, где ему месяцем ранее была сделана сложная операция. Всё это время он лежал в реанимационной палате.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.07.21
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