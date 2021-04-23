«Не будем кланяться!» – Кравчук отговаривает Зеленского ехать к Путину

Встреча президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным для обсуждения украинско-российских отношений может состояться только на нейтральной территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя предложение российского президента своему украинскому коллеге приехать в Москву для переговоров.

По мнению экс-президента, приглашая Зеленского в Кремль, Путин хочет, «чтобы ему кланялись и просили прекратить войну».

«Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия!», – отрезал Кравчук.

Между тем, сегодня пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский «обязательно отреагирует» на приглашение Путина обсудить двусторонние отношения в Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.21

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