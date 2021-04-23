«Никаких переговоров с Донецком и Луганском!»: Киев отказался от любых контактов с ЛДНР

Киев отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с руководством ДНР и ЛНР. Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что власти Украины не будут проводить встречу с представителями Донецка и Луганска.

«Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме «фантастика на втором этаже»», – сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он обратил внимание на слова Путина, назвавшего ДНР и ЛНР республиками. По мнению Арестовича, тем самым российский президент «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он (российский лидер – прим. ред.) сказал, «с республиками «ЛНР» и «ДНР», которые Россия никогда до этого не признавала. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически – словесный выход из Минских соглашений», – полагает он.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский «обязательно отреагирует» на приглашение Путина обсудить двусторонние отношения в Москве, передают украинские СМИ.

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Накануне президент РФ заявил в ответ, что готов встретиться с Зеленским в Москве но только для того, чтобы отсудить российско-украинские отношения. Для обсуждения ситуации в Донбассе украинскому президенту сначала необходимо провести встречи с руководством ДНР и ЛНР, а «уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», подчеркнул Путин, передает «Интерфакс». Так он ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским, который был задан журналистом во время его вчерашней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предложил Зеленскому провести переговоры на линии соприкосновения в Донбассе. «Не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами», – сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Киев стянул в регион сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. В ЛДНР заявили об увеличении числа обстрелов и не исключили возможность масштабной атаки украинской армии на Донбасс. Киевские власти на этом фоне обвинили Россию в наращивании военной группировки у границы с Украиной и в Крыму. В Кремле на это ответили, что российские войска никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск с юга и запада России после завершения масштабной проверки боеготовности вооруженных сил. Напомним, министр обороны объявил о проверке боеготовности российской армии 6 апреля, что вызвало паническую реакцию на Западе и на Украине, за этим последовали обвинения в адрес России в «создании напряженности» в зоне конфликта.

Киев, Москва, Наталья Петрова

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