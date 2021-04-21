Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина провести переговоры в Донбассе. Так он расширил предложение советников «нормандской четверки» об изучении ситуации на месте.

Зеленский заявил, что знает ситуацию в зоне конфликта, потому что каждый месяц бывает в Донбассе. Украинский лидер пригласил президента России посетить территорию конфликта вместе с ним.

«Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Президент Украины подчеркнул, что его страна и Россия по-разному смотрят в будущее. Но предложил считать это возможностью, а не проблемой. Зеленский заявил, что многие лидеры других государств поддерживают Киев и не согласны с позицией Москвы.

«Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – предупредил украинский лидер.

Ранее Зеленский пожаловался, что Владимир Путин отказывается от диалога и не желает отвечать на его звонки. В Кремле сообщили, что запрос на переговоры от Киева не поступал.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 20.04.21

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