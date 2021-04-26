Зеленский поручил своей администрации готовить встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение главе своей администрации Андрею Ермаку звонить в Москву и готовить встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

Вместе с тем, время, а главное – место встречи Зеленский пока не называет.

«Мне кажется, всё идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это видели, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве.

Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и они нашли понимание, определили сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я думаю, что главное – это суть, о чём, а где – это уже детали», – сказал украинский президент.

Как известно, Владимир Путин уже заявил, что во время возможной встречи с президентом Украины намерен обсуждать только двусторонние проблемы, но не Донбасс и Крым.

По словам Зеленского, он готов обсудить с российским президентом вопросы использования русского языка и положение русской церкви. Будет ли украинская сторона настаивать на обсуждении Крыма и Донбасса он не уточнил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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