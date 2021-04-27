«Прекращаем огонь» – Зеленский признал, что Минские соглашения не изменить

Президент Украины хотел бы сделать утверждённый Совбезом ООН процесс урегулирования в Донбассе «более гибким», однако признал невозможность изменения Минских соглашений без согласия «ключевого участника процесса» – России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в связи с этим украинский президент призвал поскорее вернуться к режиму «всеобъемлющего прекращения огня» в Донбассе в рамках минской Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).

«Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно – не только на словах, но и письменно подтвердят», – заявил он.

«Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены... Форматов, конечно, можно много создать. Но только ключевой участник процесса – Россия в них участвовать не будет», – признал Зеленский.

Напомним, вчера президент Украины предложил объявить «пасхальное перемирие» в Донбассе накануне предполагаемой встречи с Путиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.04.21

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