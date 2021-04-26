Москва предупредила Киев о «невозможности» переписать Минские соглашения

Минские соглашения невозможно подвергнуть никаким изменениям, любой пересмотр их просто уничтожит.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею Зеленского в интервью изданию Financial Times переписать Минские соглашения и подключить к переговорам Великобританию и Канаду.

«Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», – сказал Песков и добавил, что демарш украинского президента является «очередным тревожным сигналом».

Напомним, своими неоднократными попытками переписать Минские соглашения Киев хочет добиться одного – получить контроль над границей с РФ в Донбассе до проведения выборов в ДНР и ЛНР. В соглашениях, подписанных Украиной в 2015 году в Минске, предусмотрен обратный порядок действий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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