«Скорость имеет значение» – Зеленский придумал, как затянуть выполнение Минских соглашений

Президент Украины в очередной раз призвал переписать Минские соглашения и сделать это побыстрее, потому что «ежедневно гибнут украинские солдаты». При этом ему хорошо известно, что Россия никогда не согласится на пересмотр договорённостей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», другое предложение Зеленского, которое призвано окончательно заволокитить процесс мирного урегулирования – подключить к минским переговорам Великобританию и Канаду.

«Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей ежедневно», – заявил Зеленский в интервью «Financial Times».

Напомним, своими неоднократными попытками переписать Минские соглашения Киев хочет добиться одного – получить контроль над границей с РФ в Донбассе до проведения выборов в ДНР и ЛНР. В соглашениях, подписанных Украиной в 2015 году в Минске, предусмотрен обратный порядок действий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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