Киев продлит недействующий закон о самоуправлении в Донбассе, чтобы держать на крючке Москву

Украина никогда не станет вносить в конституцию закон об особом статусе Донбасса. Однако Киев намерен постоянно продлевать временный закон «Об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО (ДНР и ЛНР)», чтобы не позволить России официально заявить о выходе Украины из Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко.

По его словам, закон всё равно не действует, зато его очередное продление будет выгодно Украине.

«Я буквально вчера говорил с Андреем Костиным, он теперь у нас главный в ТКГ по Донбассу, как первый зам. Так получилось, пока Леонид Макарович Кравчук еще на лечении. Мы договорились на этой неделе или на следующей – провести необходимые совещания, консультации с президентом, с Андреем Ермаком, который курирует мирный процесс, чтобы выйти на решение по этому закону.

Думаю, все в теме и лишний раз проговаривать, зачем его каждый год продлевать, не надо. Он формально для российской стороны является маркером, что мы остаёмся в Минском процессе. Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают», – заявил Корниенко.

Отметим, что Киев давно избрал тактику невыполнения Минских соглашений ни по одному пункту – с одновременным декларированием «полной приверженности минскому и нормандскому форматам», чтобы не дать формального повода к отмене антироссийских санкций.

Симферополь, Валентин Карамазов

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