Лавров объяснил, почему Москва не признаёт ДНР и ЛНР

Россия пока не признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик от Украины, так как ситуация в Донбассе отличается от той, что складывалась во время грузино-осетинского конфликта 2008 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Киселёва, почему Москва признала Абхазию и Южную Осетию, но не делает этого в отношении ЛДНР.

По словам министра, в отличие от ситуации 2008 года, в этот раз Россия связана чёткими международными обязательствами, которые она взяла на себя в 2015 году, подписав Минские соглашения, зафиксированные в Совбезе ООН.

«В случае с Донбассом ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – пояснил Лавров и добавил, что, несмотря ни на что – «моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения».

Глава МИД РФ почеркнул, что нежелание Киева выполнять Минские соглашения свидетельствует о правильности принятых тогда решений и Москва «не должна спускать с крючка» украинского президента Владимира Зеленского и его команду, «которая извивается как может».

«Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем – как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать.

Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность», – отметил Лавров.

Признает ли Россия ДНР и ЛНР в случае грубого нарушения Украиной Минских соглашений глава МИД РФ не уточнил, однако ранее он прямо заявлял, что для Киева плохо закончатся попытки предпринять наступление в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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