Руководство Украины должно прекратить деструктивную политику вокруг Донбасса и начать выполнять минские договорённости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Киев игнорирует обязательства, взятые на себя в рамках минского и нормандского форматов. Вместо этого при президенте Зеленском вновь началось обострение на линии фронта в Донбассе.

Особое беспокойство вызывают заявления Киева о якобы невозможности выполнить подписанные Украиной договорённости.

«Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ призвал украинское руководство не усложнять ситуацию, а последовательно придерживаться утверждённых пунктов международных соглашений.

«Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое – большая часть договоренностей выполнена не была», – заключил Песков.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины потребовала от России «немедленно прекратить боевые действия в Донбассе и вывести войска».

Симферополь, Валентин Карамазов

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