За неполный день 2 апреля Украина выпустила по Донбассу свыше 50 снарядов

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) усиливают обстрелы территории Донецкой народной республики.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) и в переговорном процессе.
Огонь вёлся с украинских позиций, со стороны населённых пунктов Опытное, Водяное, Красногоровка и Пески.
«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
07:10 – н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 5 мин калибром 120 мм.
07:40 – н.п. Водяное – г. Донецк (мк-рн Октябрьский): выпущено 6 мин калибром 120 мм.
09:20 – н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 6 мин калибром 120 мм.
10:15 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: произведено 10 выстрелов из БМП-1;
10:30 – н.п. Опытное – г. Донецк (мкр-н Октябрьский): выпущено 7 мин калибром 120 мм.
12:40 – н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 15 мин калибром 120 мм.
13:00 зафиксировано возгорание в районе н.п. Авдеевка (войсковая часть).
15:37 – н.п. Пески – г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 4 гранаты из РПГ», – сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 02.04.21
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