За неполный день 2 апреля Украина выпустила по Донбассу свыше 50 снарядов

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) усиливают обстрелы территории Донецкой народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) и в переговорном процессе.

Огонь вёлся с украинских позиций, со стороны населённых пунктов Опытное, Водяное, Красногоровка и Пески.

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:

07:10 – н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 5 мин калибром 120 мм.

07:40 – н.п. Водяное – г. Донецк (мк-рн Октябрьский): выпущено 6 мин калибром 120 мм.

09:20 – н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 6 мин калибром 120 мм.

10:15 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: произведено 10 выстрелов из БМП-1;

10:30 – н.п. Опытное – г. Донецк (мкр-н Октябрьский): выпущено 7 мин калибром 120 мм.

12:40 – н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 15 мин калибром 120 мм.

13:00 зафиксировано возгорание в районе н.п. Авдеевка (войсковая часть).

15:37 – н.п. Пески – г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 4 гранаты из РПГ», – сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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