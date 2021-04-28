Совбез ООН осудил уничтожение украинской артиллерией школ и больниц в Донбассе

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую нападение на гражданских лиц и разрушение гражданской инфраструктуры в зонах вооруженных конфликтов на Украине, в Сирии, Афганистане и Южном Судане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», особо отмечена недопустимость уничтожения жилых домов, школ, больниц, электросетей и гидротехнических сооружений.

Совбез ООН потребовал неукоснительного выполнения сторонами конфликтов международного гуманитарного права и ожидает от них прекращения несоразмерных и неизбирательных обстрелов при планировании, принятии решений о нанесении удара и проведении атак.

Отметим, что украинская армия в Донбассе целенаправленно уничтожает жилые дома и объекты инфраструктуры на территории ДНР и ЛНР, чтобы вызвать панику среди гражданского населения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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