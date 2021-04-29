«Очень надеемся» – в Кремле пожелали Зеленскому не сойти с ума

Москва очень надеется, что власти Украины не решатся на безумный шаг и не прикажут армии начать наступление в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что такое решение Киева было бы «сумасшествием», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Единственное, на что мы надеемся, что, все-таки, разум возобладает, и такого сумасшествия как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет», – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля выразил обеспокоенность тем, что напряжение в Донбассе остаётся «выше нормы».
Напомним, накануне: трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не смогла прийти к соглашению о «пасхальном перемирии» на линии фронта в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 29.04.21
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