«Очень надеемся» – в Кремле пожелали Зеленскому не сойти с ума

Москва очень надеется, что власти Украины не решатся на безумный шаг и не прикажут армии начать наступление в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что такое решение Киева было бы «сумасшествием», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Единственное, на что мы надеемся, что, все-таки, разум возобладает, и такого сумасшествия как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет», – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля выразил обеспокоенность тем, что напряжение в Донбассе остаётся «выше нормы».

Напомним, накануне: трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не смогла прийти к соглашению о «пасхальном перемирии» на линии фронта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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