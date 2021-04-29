Мирная Пасха возможна: Киев согласился на российский проект по механизму предотвращения огня в Донбассе

Украина готова взять за основу российский проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия на линии соприкосновения в Донбассе. Киев хочет внести в текст свои поправки.

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, накануне украинская делегация отказалась подписать документ, в результате чего сторонам конфликта не удалось заключить «пасхальное перемирие».

«Я думаю, что мы достигли серьезного продвижения вперед, остались детали, мы были буквально на пороге принятия, но не смогли. Я сегодня послал госпоже Хайди Грау (представитель ОБСЕ в ТКГ – прим. «НД») проект дополнений к российскому проекту, мы считаем, что российский проект может быть взят за основу, и с просьбой рассмотреть его. Еще есть время, и дай Бог, примем решение», – сообщил Кравчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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