Не договорились: пасхального перемирия в Донбассе не будет

Пасхального перемирия в этом году в Донбассе не будет: трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не смогла прийти к соглашению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переговоры длились 5 часов, к работе группы подключились замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Предполагалось, что режим тишины начнет действовать с полудня 29 апреля. Однако договориться не удалось. В срыве переговоров стороны винят друг друга.

«Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось, – сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь. – Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата». «Согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова (представитель ДНР – прим. РИА «Новый День») фактически заблокировала этот процесс»", – заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.



«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта, –цитирует «Коммерсант» представителя российской стороны Бориса Грызлова. – Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины».

Следующий раунд переговоров намечен на середину мая.

Киев, Платон Ефимчук

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