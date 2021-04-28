Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Войны с Украиной в Донбассе, где более полумиллиона жителей получили российские паспорта, можно и нужно избежать. Так оценил возможность начала боевых действий в регионе глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

«Если это зависит от нас (России – прим. ред.) и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», – ответил Лавров.

Министр добавил, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского: «Я не берусь гадать». По его мнению, украинский лидер «по внешним признакам» хочет удержаться у власти любой ценой – это главное для него. Поэтому Зеленский готов потакать неонацистам и ультрарадикалам, «которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», отметил Лавров.

Ситуация в Донбассе вновь обострилась в марте. Киевские власти стянули в регион сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. В ЛДНР заявили об увеличении числа обстрелов и не исключили возможность масштабной атаки украинской армии на Донбасс. Киевские власти на этом фоне обвинили Россию в наращивании военной группировки у границы с Украиной и в Крыму. В Кремле на это ответили, что российские войска никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.21

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