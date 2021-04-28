В Верховной раде Украины призвали воевать с Россией «всей нацией»

Украина должна срочно принять законы, обязывающие всё население страны находиться в ежедневной мобилизационной готовности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к этому с трибуны украинского парламента призвала член запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода», депутат Оксана Савчук.

По её словам, в комитетах Верховной рады с декабря прошлого года лежит без движения соответствующий законопроект.

«Я не понимаю, почему наш украинский парламент под желто-голубым флагом в этом зале не рассматривает ключевое – как нация будет защищаться. Потому что я убеждена – сегодня воюют не только ВСУ. Должна воевать нация. Она должна готовиться, чтобы в любой момент дать отпор...

Разве мы не видим, что украинцы должны быть готовыми, потому что мы имеем врага. Враг явный и видимый – это Россия, она стоит на восточных границах. Война стратегическая, Россия и Путин не видят нашу страну самостоятельной страной. Для них мы те, кто не имеет права на свою независимость.

Потому я убеждена, что мы должны воспользоваться такой моделью, когда нация готовится к тому, чтобы дать отпор в определённый момент, как израильская или швейцарская модели», – приводит слова Савчук «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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