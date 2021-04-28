Зеленскому удалось обмануть украинцев по Донбассу

Команда украинского президента сумела внушить населению страны, что прекращение гражданской войны в Донбассе зависит не от выполнения Киевом Минских соглашений и переговоров о прекращении огня с лидерами ДНР и ЛНР, а от прямых «диалогов о мире» Зеленского с Путиным.

В результате надежды на мир в Донбассе большинство украинцев связывает с личной встречей президентов Украины и России, вместо того, чтобы требовать от своего руководства прекращения жестоких обстрелов территории ДНР и ЛНР и начала переговоров с народными республиками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований.

Так, более 68% украинцев положительно оценивают идею возможной личной встречи «ради мира» президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Между тем, в Кремле не раз заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и Киев должен обсуждать мирное урегулирование непосредственно с Донецком и Луганском.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что Путин не собирается обсуждать Донбасс с Зеленским.

Однако украинский президент продолжает «играть на публику», предлагая Путину «встречи ради мира», то в Донбассе, то в Ватикане, внушая населению страны, что прекращения войны якобы не желает именно Москва.

Симферополь, Валентин Карамазов

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