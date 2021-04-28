Зеленскому удалось обмануть украинцев по Донбассу

Команда украинского президента сумела внушить населению страны, что прекращение гражданской войны в Донбассе зависит не от выполнения Киевом Минских соглашений и переговоров о прекращении огня с лидерами ДНР и ЛНР, а от прямых «диалогов о мире» Зеленского с Путиным.
В результате надежды на мир в Донбассе большинство украинцев связывает с личной встречей президентов Украины и России, вместо того, чтобы требовать от своего руководства прекращения жестоких обстрелов территории ДНР и ЛНР и начала переговоров с народными республиками.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований.
Так, более 68% украинцев положительно оценивают идею возможной личной встречи «ради мира» президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Между тем, в Кремле не раз заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и Киев должен обсуждать мирное урегулирование непосредственно с Донецком и Луганском.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что Путин не собирается обсуждать Донбасс с Зеленским.
Однако украинский президент продолжает «играть на публику», предлагая Путину «встречи ради мира», то в Донбассе, то в Ватикане, внушая населению страны, что прекращения войны якобы не желает именно Москва.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.04.21
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