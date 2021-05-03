Зеленский отказывается от прямых переговоров о мире в Донбассе – Пушилин

Президент Украины не отвечает на предложения глав ДНР и ЛНР провести диалог о мирном урегулировании в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что главы народных республик готовы встретиться с украинским президентом в любой точке линии фронта в Донбассе, и предупредил о возможности нового масштабного обострения в регионе.

«Мы об этом заявили публично. Мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом.

Как показали последние месяцы, ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации», – приводит слова Пушилина «Российская газета».

Напомним, сегодня Зеленский назвал гражданский конфликт в Донбассе «войной в Европе» и поблагодарил западных партнёров за помощь и внимание к Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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