Украина обстреливает пригороды Донецка

Украинская армия ведёт огонь по расположенному в Донецкой народной республике посёлку Александровка вблизи Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Обстрел ведётся из различных орудий и даже из гранатомётов. Режим прекращения огня нарушен уже шесть раз за неполный день.

Двумя днями ранее вооружённые силы Украины подвергли миномётному обстрелу другой пригород Донецка – посёлок Весёлое.

Украина с начала марта стянула стотысячную группировку к линии фронта в Донбассе и усилила ежедневные обстрелы ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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