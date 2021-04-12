Украина обстреливает пригороды Донецка

Украинская армия ведёт огонь по расположенному в Донецкой народной республике посёлку Александровка вблизи Донецка.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Обстрел ведётся из различных орудий и даже из гранатомётов. Режим прекращения огня нарушен уже шесть раз за неполный день.
Двумя днями ранее вооружённые силы Украины подвергли миномётному обстрелу другой пригород Донецка – посёлок Весёлое.
Украина с начала марта стянула стотысячную группировку к линии фронта в Донбассе и усилила ежедневные обстрелы ДНР и ЛНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 12.04.21
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