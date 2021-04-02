«Байден позвонил!» – Зеленский рвётся в бой с Россией

Сегодня между президентами США и Украины состоялся телефонный разговор, которого Владимир Зеленский с нетерпением ждал со дня инаугурации Джо Байдена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в администрации украинского президента сообщает издание «Страна.УА».

Первым делом, Владимир Зеленский нажаловался Байдену на Россию. Были затронуты и другие аспекты американо-украинских отношений.

«Байден и Зеленский уже переговорили. Разговор касался обострения на Донбассе, наращивания российского военного присутствия в приграничных районах и других аспектов отношений двух стран», – сообщил источник украинского издания.

Напомним, президент Украины накануне призывал США ввести войска НАТО на территорию страны, чтобы защитить «Незалежную» от «российской агрессии».

Ранее пресс-секретарь президента РФ предупредил Зеленского, что Москва не потерпит украинского наступления в Донбассе и предпримет меры в случае размещения войк НАТО на территории Украины.

По словам экспертов, Зеленский спровоцировал военное обострение в Донбассе с целью вынудить Байдена прервать молчание и позвонить, наконец, в Киев.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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