Украина собралась «отбить» у России Донбасс и Крым с помощью войск НАТО

Президент Владимир Зеленский утвердил своим указом Стратегию военной безопасности Украины, согласно которой предполагается вооружённое «освобождение территорий, оккупированных Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ был ранее рассмотрен и принят на заседании Совета по национальной безопасности и обороне Украины.

Согласно «стратегии», война за «возвращение» Донбасса начнётся с конфликта, «спровоцированного» армией ЛДНР и «поддержанного» Россией. После этого за Украину должны сразу же вступиться вооружённые силы стран НАТО.

Окончательной «победы над противником» Киев добьётся «при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях».

Что конкретно послужит поводом для вооружённого «освобождения» Крыма – не сообщается. Возможно, предполагается, что Россия якобы захочет захватить шлюзы Северо-Крымского канала, чтобы открыть подачу воды на полуостров.

Отметим, что до сих пор Запад не озвучивал никаких гарантий военной помощи Украине в случае вооружённого конфликта с Москвой. Ранее президент РФ предупредил киевское руководство, что наступление на Донбасс обернётся для Украины полной утратой её государственности.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.03.21

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