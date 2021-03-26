Украина вступит в войну с РФ в случае ядерного конфликта между НАТО и Россией

Президент Владимир Зеленский утвердил своим указом Стратегию военной безопасности Украины, согласно которой предполагается вступление Украины в войну на стороне НАТО в случае ядерного конфликта Альянса с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ был ранее рассмотрен и принят на заседании Совета по национальной безопасности и обороне Украины.

В «стратегии» говорится, что вооружённые силы Украины готовы немедленно вступить в бой, если произойдёт «втягивание Украины в международный вооруженный конфликт, в частности между государствами, обладающими ядерным оружием».

В связи с этим Киев не собирается тратить огромные средства на оборону, чтобы достичь военного паритета с Россией, так как, согласно доктрине, Украина будет воевать против РФ исключительно в составе вооружённых сил НАТО.

«Комплексная оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики», – говорится в «сратегии».

Напомним, в том же документе указано, что война Украины за «возвращение» Донбасса начнётся с конфликта, «спровоцированного» армией ЛДНР и «поддержанного» Россией. После этого за Украину должны сразу же вступиться вооружённые силы стран НАТО.

Окончательной «победы над противником» Киев намерен добиться «при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях».

Симферополь, Валентин Карамазов

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