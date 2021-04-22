«Хвост продолжает вилять собакой»: Мария Захарова назвала сюрреализмом последние действия Киева

Действия нынешнего руководства Украины в отношении Донбасса вписываются в «совершенный сюрреализм». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ситуация продолжает вызывать беспокойство, в том числе, в связи с обстрелами Донецкой и Луганской народных республик.

«Активно используются запрещенные минскими соглашениями вооружения, включая крупнокалиберные минометы и артиллерийские установки», – отметила Захарова, уточнив, что, по информации МИД России, Киев продолжает стягивать в регион технику и войска, под предлогом масштабных антитеррористических учений.

При этом официальный спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что именно «борьба с террором» семь лет назад «дала начало военному конфликту, который не урегулирован до сих пор».

Вместе с тем Захарова обратила внимание, что в среду комитет по международным делам Сената США одобрил выделение средств на проект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». «Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи этой стране, включая предоставление летального оружия. С 2014 года Вашингтон оказал Украине помощь почти на 2 млрд долларов», – уточнила она.

«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же – создание образа врага в лице России. И одним из примеров этой кампании стало заявление депутатов Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» с призывом разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные», – подчеркнула сообщила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что на предложения депутатов Верховной рады незамедлительно откликнулся президент Владимир Зеленский и объявил всеобщую мобилизацию. «Совершенный сюрреализм происходит. Непонятно, как это может остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию и депопуляцию Украины. Смысл этих действий заключается в одном – в спасении неуклонно снижающегося рейтинга президента Зеленского и его партии. Прием не новый. В новейшей истории к этому методу прибегали не раз. Тем, кто сомневается, советую посмотреть фильм «Хвост виляет собакой» многое оттуда можно почерпнуть», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.04.21

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