Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о решении конфликта в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум. Такую идею он высказал на пресс-конференции в четверг, 20 мая.

«Я уверен, что через некоторое время, поскольку у нас несколько планов (урегулирования конфликта в Донбассе – прим. ред.) – A, B, C, и мы об этом говорили, о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», – сказал украинский президент. Трансляция велась на странице офиса Зеленского в Facebook.

По его словам, это может быть один из этих планов, если другие варианты окажутся безрезультатными. Зеленский при этом не назвал точных сроков плебисцита.

Ранее, в апреле президент Незалежной в интервью изданию Financial Times выступил за внесение изменений в минские договоренности и предложил подключить к переговорам США, Великобританию и Канаду.

В Кремле назвали заявления украинского президента «очередным тревожным сигналом». Минские договоренности невозможно видоизменить, «не положив им конец», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, выразили поддержку минским соглашениям. В ведомстве заявили, что считают минские договоренности основой для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины, который «спровоцировала Россия».

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 20.05.21

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