Госдеп остудил пыл Зеленского в попытках переписать минские соглашения

В Госдепартаменте США выразили поддержку минским соглашениям. Об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского скорректировать минские договоренности и подключить к переговорам США, Великобританию и Канаду.

В госдепе заявили, что продолжают поддерживать минские соглашения, и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины, «спровоцированного Россией», передает ТАСС. Представитель ведомства добавил, что договоренности будут успешными, если Россия «выполнит все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями» и будет «добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине». При этом в Вашингтоне потребовали, чтобы Москва отказалась от «своей непримиримой позиции».

Накануне Зеленский в интервью изданию Financial Times выступил за внесение изменений в минский формат. Кроме того, он призвал привлечь к дипломатическому процессу США, Великобританию и Канаду.

В Кремле назвали демарш украинского президента «очередным тревожным сигналом». Минские договоренности невозможно видоизменить, «не положив им конец», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Надо отметить, что Киев неоднократно предпринимал попытки переписать Минские соглашения с целью получить контроль над границей с РФ в Донбассе до проведения выборов в ДНР и ЛНР. В соглашениях, подписанных Украиной в 2015 году в Минске, предусмотрен обратный порядок действий.

Вашингтон, Москва, Наталья Петрова

Вашингтон, Москва. Другие новости 27.04.21

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