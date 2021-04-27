Киев прокомментировал сообщения о срочной эвакуации украинских дипломатов из «страны-агрессора»

МИД Украины не планирует эвакуацию своих дипломатических работников из Москвы и других городов, несмотря на «агрессивные действия» и «угрозу нападения» России на «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил госсекретарь МИД Украины Александр Баньков, отвечая на вопросы журналистов.

«В конкретных случаях из новейшей истории украинской дипломатии можно вспомнить меры относительно наших дипломатических учреждений во время развития конфликта в Сирии, когда мы эвакуировали посольство оттуда и перебросили функции нашего посольства на наши посольства в других странах. Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Во время военных действий физическая безопасность работников была под угрозой. Необходимости принимать подобные действия в России пока нет», – сказал представитель МИД .

Пока, по его словам, предприняты ограниченные «меры безопасности».

«В начале вооруженного конфликта на востоке Украины рекомендовали вывезти семьи дипломатов, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания», – добавил Баньков.

Напомним, сегодня президент Украины признал невозможность изменения Минских соглашений без согласия «ключевого участника процесса» – России и призвал поскорее вернуться к режиму «всеобъемлющего прекращения огня» в Донбассе в рамках минской Трёхсторонней контактной группы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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