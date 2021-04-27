Украина выслала российского консула из Одессы

МИД Украины обязал консула РФ в Одессе покинуть страну до конца дня 30 апреля. Киев назвал это ответным шагом на высылку из России своего дипломата.

«МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом», – сообщается на сайте украинского министерства.

Официальный Киев назвал поступок Москвы «провокацией» и частью «антиукраинской кампании». Власти Украины оставили за собой право и дальше предпринимать ответные меры.

Накануне Россия объявила персоной non grata сотрудника украинского посольства за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Его обязали выехать из страны до 30 апреля. Российский МИД ответил равноценно на высылку из Киева сотрудника дипмиссии РФ в украинской столице. В министерстве подчеркнули, что Киев пытался выдать высылку российского дипломата за ответ на устное объявление о том, что пребывание в России консула Украины в Санкт-Петербурге нежелательно.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 27.04.21

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