Где заявка? Путин не видел предложения о встрече от Зеленского

Кремль до сих пор не получил никакого официального запроса от администрации президента Украины о проведении встречи с российским лидером, несмотря на многочисленные сообщения СМИ о заявлениях Зеленского на этот счёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Украина в лице Зеленского и его команды уже назвала несколько мест (Донбасс, Ватикан, Иерусалим, Вена), где такая встреча, по их мнению, могла бы состояться. Путин предложил для переговоров Москву.

«Из офиса президента Украины никакой информации по встрече с Путиным не поступало», – заявил Песков и ещё раз повторил, что Путин, если и будет говорить с Зеленским, то не о «мире в Донбассе» – для этого есть минский и нормандский форматы.



Симферополь, Валентин Карамазов



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