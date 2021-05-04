Никто не позволит Зеленскому встретиться с Путиным – украинский дипломат

Ни Запад, ни «патриоты Украины» не разрешат президенту Владимиру Зеленскому ехать на встречу с российским лидером, если в главной повестке переговоров не будет Донбасса и Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, предложенные Путиным темы ущемления на Украине русскоязычных и дискриминации канонической православной церкви – «абсолютно надуманные». Единственная тема для «Незалежной», по мнению Огрызко, может быть только «деоккупация Крыма и Донбасса».

«Путин ясно и чётко заявил, что встречаться с Зеленским для обсуждения двух ключевых вопросов повестки дня в отношениях России и Украины – деоккупации Крыма и Донбасса – не хочет и не будет. Другой темы и другой повестки дня у нас, с украинской стороны, – нет.

То, что хочет там Путин обсуждать… так называемые нарушения прав русскоязычных или русских, которые где-то как-то оказались на Украине. Или притеснения в кавычках РПЦ…

Не сможет ни Ермак, никто другой организовать эту встречу по простой причине, потому что Путин только тогда на нее согласится, когда ему скажут, что Зеленский приедет туда, куда он ему прикажет, с капитуляцией.

То, что капитуляции не будет, мы с вами понимаем по двум причинам. Во-первых, наше общество не позволит, а во-вторых, наши союзники, которые чётко и ясно скажут Зеленскому – дорогой друг, вот тут стоп, дальше не нужно», – приводит слова украинского дипломата «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее украинский президент заявлял о желании встретиться с Путиным для «диалога о мире» – то в Донбассе, то в Ватикане. Из Киева также звучали предложения провести встречу лидеров в Иерусалиме и в Вене.

Пресс-секретарь президена РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не может ориентироваться на заявления Зеленского прессе, потому что существует порядок согласования таких переговоров. Кроме того, Зеленскому посоветовали сначала обсудить тему урегулирования в Донбассе с лидерами ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.05.21

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