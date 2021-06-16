Зеленский уверен, что заставит Путина встретиться и говорить о Донбассе и Крыме

Президент Украины недоволен тем, что российский лидер готов обсуждать с ним только повестку двусторонних отношений, а не Крым и Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью иностранным СМИ.

«Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той повесткой двусторонней, давай встретимся, давай, поехали...

А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна повестка – «двусторонние отношения». Мы знаем, как мы раньше (украинцы и русские) ездили друг к другу и как сейчас это не происходит. Мы знаем, какой у нас был товарооборот, а сейчас он в разы уменьшился. Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая повестка!?», – заявил Зеленский.

По его словам, российский президент всё равно будет вынужден согласиться на встречу и обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе.

«Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, повестку и сроки, что немаловажно», – уверен Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что способы урегулирования конфликта на востоке Украны Зеленский, по мнению Путина, должен сначала обсудить с лидерами ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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