У Зеленского сохраняются шансы встретиться с Путиным – Песков

Кремль не отказывается принять украинского президента для встречи с российским лидером.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не передумал ли Путин встречаться с Зеленским.

«Он об этом говорил сам, публично», – подтвердил согласие президента Песков.

Вместе с тем, остаётся открытым вопрос подготовки к этой встрече.

«Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», – добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, главным препятствием для встречи Путина и Зеленского остаётся расхождение сторон по повестке переговоров. Киев настаивает на обсуждении Донбасса и Крыма. В свою очередь, Москва согласна обсуждать только аспекты двусторонних отношений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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