В Кремле расценили новые антироссийские санкции Зеленского как отказ от встречи с Путиным

Новые санкции против РФ, подписанные накануне президентом Украины, свидетельствуют о намерении не допустить встречу лидеров двух стран, о которой ранее просил сам Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний, разных физических и юридических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов... Если рассматривать эти шаги, как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом её не допустить, то можно понять шаги Киева, которые имели место вчера», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Особое недоумение Кремля вызвало введение персональных санкций против главы «Газпрома» Алексея Миллера. По словам Пескова, теперь не понятно, как и с кем вести переговоры по возможному заключению нового контракта на транзит газа через Украину после 2024 года.

Пресс-секретарь также отмёл тезис Зеленского, что после его предложения Владимиру Путину о встрече, – «мяч на российской тороне».

«Никаких здесь пасов давать не нужно. Президент Путин сказал, что он готов встретиться для того, чтобы обсуждать двусторонние отношения», – добавил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.21

Без прививки можно, а купаться нельзя: в Крыму опубликовали подробные правила для туристов. / Киев намерен жёстко отчитать Германию и Францию за идею возобновить саммиты Россия-ЕС. / В Крыму в результате наводнения повреждено несколько десятков объектов культурного наследия. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»