Кремль подтвердил подготовку «гипотетической» встречи Путина и Зеленского

Москва и Киев обсуждают подготовку возможной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Есть наброски повестки переговоров, но согласование идет непросто, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

От российской стороны в процессе участвует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Действительно, контакты ведутся. Есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто… Гипотетической повестки дня гипотетической встречи», – цитирует Пескова «Интерфакс».

По его словам, никакой конкретики пока нет и сроки возможно встречи глав двух государств не определены.

Ранее президент Украины заявил, что его администрация совместно с российской стороной уже начала подготовку переговоров с Владимиром Путиным.

«Честно вам скажу, начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерацией», – заявил Зеленский во время пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале «Первый независимый».

По его словам, дата и место будущей встречи с Путиным пока не уточнены. Украинский лидер подтвердил, что готов встретиться с российским коллегой на территории третьей страны.

Ранее Зеленский предлагал Путину встретиться в Донбассе и даже в Ватикане. Президент РФ говорил, что Зеленский может приехать для переговоров в Москву в любое удобное время.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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