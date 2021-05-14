В Киеве призвали не допустить встречи Зеленского с Путиным

Официальное объявление о встрече президентов Зеленского и Путина будет свидетельствовать о том, что Украина уже капитулировала на условиях Москвы, так как Кремль никогда просто так не соглашается на переговоры, не обговорив предварительно выгодные для себя итоговые решения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Совбеза, руководитель штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», фактический руководитель Украины в 2014 году после госпереворота в Киеве Александр Турчинов.

По его словам, Путин специально добивается встречи с Зеленским тет-а-тет без прямого участия Запада.

«Для меня будет очень плохой сигнал, когда подтвердится встреча Зеленского с Путиным. Это означает, что они договорились. А, зная Путина, договорились на его условиях. Причем, это будет происходить без Германии, без Франции, без других сильных политических игроков и влиятельных людей. И это для нас может быть серьезная проблема, когда Зеленский пойдет на, скажем, частные переговоры с Путиным», – переживает Турчинов.

Напомним, ранее президент Украины предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе, а потом в Ватикане ради «диалога о мире». В свою очередь, Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, но предупредил, что намерен обсуждать только двусторонние отношения, а о мире в Донбассе украинский президент должен разговаривать с лидерами ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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