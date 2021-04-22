«Цели достигнуты» – Шойгу объявил о завершении масштабной проверки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении масштабной проверки войск в Южном и Западном военных округах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал на военном совещании в Крыму.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – приводит слова министра обороны РИА Новости.

«Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск», – приказал Шойгу.

Напомним, министр обороны объявил о проверке боеготовности вооружённых сил 6 апреля, что вызвало переполох на Западе и на Украине.

Как известно, вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.04.21

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