В Крыму начался основной этап учений войск Южного военного округа и ВДВ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маневры будут проводить на полигоне Опук¸ расположенном в 40 км от Керчи и 60 км от Феодосии. По данным Минобороны, в учениях принимают участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Учения проводятся в рамках плановых контрольных проверок боеготовности российской армии по итогам зимнего периода обучения.

Напомним, Россия разослала международное извещение для пилотов (NOTAM) об ограничении полетов на высоте до 19 тысяч метров. С 20 по 24 апреля запрещено летать над территорией от Севастополя до Феодосии, территориальными водами у южного берега Крыма и частью международных вод Черного моря.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.04.21

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