Россия запретила полеты над Крымом и Черным морем

Россия объявила опасной зоной небо над южной частью Крыма и Черным морем. В этой части российского неба временно запретили полеты.

Россия разослала международное извещение для пилотов (NOTAM) об ограничении полетов на высоте до 19 тысяч метров. С 20 по 24 апреля запрещено летать над территорией от Севастополя до Феодосии, территориальными водами у южного берега Крыма, и частью международных вод Черного моря.

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», – цитирует документ «Интерфакс».

Ранее Россия запретила мирный проход иностранных военных кораблей и государственных судов через свои территориальные воды некоторых районах Черного моря. Ограничение действует с 24 апреля по 31 октября. Запретная зона включает в себя участок моря к западу от Крыма, акваторию вдоль Южного берега полуострова, воды вблизи Опукского природного заповедника у берегов Керченского полуострова.

Как сообщал «Новый День», замминистра иностранных дел Сергей Рябков посоветовал американским военным кораблям держаться подальше от Крыма. Он заявил, что США напрасно надеются испытать Россию на прочность.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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