«Мы предупреждаем США» – МИД РФ советует Вашингтону держаться подальше от Крыма

Вашингтону, направляющему боевые корабли к берегам Крыма, не удастся запугать Россию. Однако Москва предупреждает, что Соединённым Штатам, для их же блага, лучше держаться подальше от Чёрного моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заход американских эсминцев «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Чёрное море в ближайшее время.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится...

США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны, все-таки, понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки...

Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», – приводит ТАСС слова Рябкова.

Ранее о том, что в акваторию Черного моря были направлены корабли сообщил со ссылкой на официального представителя Минобороны США телеканал CNN. Представитель военного ведомства указал, что тем самым США хотят подать России «особый сигнал» в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.04.21

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