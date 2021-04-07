«Вашингтону делать там нечего»: Россия против присоединения США к «нормандскому формату»

Проводимая США политика на украинском направлении делает невозможным участие США в «нормандском формате» по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – цитирует замминистра РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе. В ходе переговоров, по данным МИД РФ, российская сторона «исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит» в этом регионе. Кроме того, Москва указала Вашингтону на последствия провокаций Киева в Донбассе.

Как отметил Рябков, пока Россия не намерена проводить новые обсуждения с Вашингтоном по теме Донбасса, тем более «в той тональности, которую навязывают американцы».

Ранее вице-премьер Украины, министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников выступил за присоединение к переговорам в «нормандском формате» США и Польши.

Эту идею поддержал глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук. По его мнению, присутствие Вашингтона усилило бы переговоры в «нормандском формате». Политик добавил, что Киев уже начал консультации об участии США в переговорном процессе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.21

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