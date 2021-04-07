«К нападению российского десанта готов» – Кравчук пристрелял все подходы к своему особняку

Глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук, которому скоро исполнится 88 лет, заявил, что превратил свой дом под Киевом в неприступную цитадель на случай «вторжения российских войск».

Кроме того, экс-президент для большей надёжности хранит в прикроватной тумбочке почищенный и смазанный пистолет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в программе известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Телеведущий поинтересовался у Кравчука, готов ли первый президент Украины к объявленной Зеленским территориальной самообороне и верны ли слухи, что он спит с заряженным пистолетом в ожидании внезапного нападения вражеских полчищ «на парашютах, с российскими флагами».

«У меня? Почищенное, готовое оружие. Более того, у моей охраны, у нее есть «пристрелянные» места из моего дома: с балкона, из других мест. Я им говорю: «Парни, если будет какая-то неприятность, не играйтесь, не бегайте. Я далеко не вижу, но тень увижу. А стреляю я хорошо. Могу случайно подстрелить».

Я говорю: я буду стрелять до последнего – пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – доложил Кравчук.

«Я был в прошлом году на охоте. 150 метров. Никто не поверил. С первого выстрела... То есть, я к чему вам говорю. Предупреждаю всех врагов, которые хотят прийти ко мне на свидание, они лучше пусть обходят мой дом. Потому что, кроме охраны, у меня есть своя собственная охрана – я сам себя охраняю», – добавил он.

По мнению украинских экспертов, комичное на первый взгляд интервью экс-президента призвано приучить украинцев к мысли, что «война неизбежна», и убедить их спокойно относиться к нагнетаемой в стране военной истерии.

«Всё это вписывается в общую картину подготовки украинского общества к неизбежности войны. Война представляется как нечто само собой разумеющееся, обыденное явление, к которому даже ни дня не служивший в армии пенсионер Кравчук готов», – пишет украинский телеграм-канал «Политика страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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