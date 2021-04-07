Война в Донбассе неизбежна: молниеносно не получится – виновата распутица

Война в Донбассе неизбежна, но военная операция не будет молниеносной из-за весенней распутицы. Об этом заявил бывший командир донецкого ополчения и экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков в Youtube-эфире «Рабкор.ру». По его словам, хотя украинские войска сосредоточились у границ ЛДНР, погода не на их стороне.

«Я понимаю, что украинские войска уже закончили сосредоточение для наступления, и каждый день промедления для них – это лишний повод вообще не идти или свернуть. Это будет работать против них. Но я понимаю, что наступать в условиях распутицы им будет чрезвычайно сложно. Что такое распутица на Донбассе, я знаю – пластилин ужасный как в Чечне почти, БТР могут на пузо сесть, только гусеничная техника может ползать. Будучи привязанными к дорогам с твердым покрытием, это будет создавать скученность определенную, будет создавать уязвимость, даже не столько для боевой техники, сколько для тылов. Ну а без тылов современная армия воевать не может, без снабжения. Поэтому, чтобы быстро прорвать фронт и быстро выполнить задачи, им нужно более-менее чтобы подсохло все», – считает Стрелков.

По его оценке, стягивание российской техники к границе Луганской и Донецкой народных республик – это, в первую очередь, демонстрация готовности Москвы к ответным действиям. «То есть, этим Путин демонстрирует уважаемым партнерам, что их планы вскрыты, и что выполнение этих планов может привести к полномасштабной войне с РФ. Это не значит на самом деле, что война будет, что те войска будут задействованы», – пояснил Стрелков.

При этом бывший ополченец уверен, что война между Россией и Украиной неизбежна. «Она неизбежна с 14-го года, с момента воссоединения с Крымом и с того момента, когда Российская Федерация отказалась от свержения Киевской хунты, и оставила ее, как говорится, процветать невозбранно», – заключил Стрелков, ранее не исключавший, что основные события в Донбассе в зависимости от погоды могут развернуться 15-20 апреля или чуть раньше, если будет тепло.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.04.21

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