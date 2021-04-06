МИД России указал США на последствия провокаций Киева в Донбассе

Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам замминистра, российская сторона «исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит» (цитата по ТАСС).

Рябков также заявил, что на востоке Украины наблюдается «всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». «В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее США заявили о готовности наладить диалог с Москвой по ситуации на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нэд Прайс. Он призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта на востоке Украины.

Вашингтон также потребовал у Москвы объяснить стягивание войск к юго-западным границам России. Прайс отметил, что в США обеспокоены антиукраинской «растущей агрессией» со стороны России, в том числе наращиванием военного присутствия у границ.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск внутри страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. Войска перемещаются по территории страны для обеспечения ее надежной безопасности, заверил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.21

Настало время принуждения иностранных соцсетей к соблюдению прав россиян. / США вводят санкции против Турции за военное сотрудничество с Россией. / В Вашингтоне сообщили о готовности к диалогу с Россией по Украине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»