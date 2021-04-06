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Вторник, 6 апреля 2021, 10:23 мск

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В Вашингтоне сообщили о готовности к диалогу с Россией по Украине

Вашингтон заявил о готовности наладить диалог с Москвой по ситуации на Украине, заявил официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс, передает Reuters. Прайс рекомендовал России воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта на востоке Украины. «Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», – сказал он.

Ранее власти США потребовали у Москвы объяснить якобы имеющий место факт стягивания войск к юго-западным границам России. Прайс отметил, что в США обеспокоены антиукраинской «растущей агрессией» со стороны России, в том числе наращиванием военного присутствия у границ.

В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины стянуты 4 тыс. российских военных. Они якобы размещены в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Издание сообщило, что вдоль границ находятся 28 батальонных тактических групп ВС России.

Москва на это ответила, что перемещение войск внутри страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. Военное ведомство РФ в свою очередь отметило, что перемещение войск на Крымский полуостров обусловлено плановыми учениями Южного военного округа.

Как сообщал «Новый День», последние дни ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.04.21

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