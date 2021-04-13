Москва подкрепила предупреждение Вашингтону действиями российского флота в Чёрном море

Береговые части Черноморского флота и Каспийской флотилии проведут учения в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности», – говорится в сообщении.

Между тем, 15 боевых кораблей Каспийской флотилии уже миновали шлюзы Волго-Донского канала и направляются к берегам Крыма.

Напомним, сегодня МИД РФ в ответ на планы США направить в Чёрное море эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» заявил, что Вашингтону не удастся запугать Россию. Однако Москва предупреждает, что Соединённым Штатам, для их же блага, лучше держаться подальше от Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.04.21

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