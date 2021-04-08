Украина ограничила работу крупнейших черноморских портов и затеяла масштабные военно-морские манёвры

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) приступили к масштабным боевым учениям в Чёрном море. В связи с этим объявлено об ограничении работы крупнейших портов страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

«В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений военно-морских сил Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении пресс-службы АМПУ.

Из-за военных манёвров также ограничена лоцманская проводка в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах.

Напомним, сегодня группа десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии ВМФ РФ совершают межфлотский переход в Чёрное море для участия в совместных военных учениях с Черноморским флотом России на фоне обстрения ситуации на Украине и активизации в регионе кораблей НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.04.21

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