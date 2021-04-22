Захарова опровергла слова Шойгу о «достигнутых целях» военных учений

Киев продолжает стягивать боевую технику и личный состав к линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киев продолжает стягивать технику и войска. Тревожным сигналом стал перевод подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности, а также заявления о «масштабных антитеррористических учениях». Все мы помним, как семь лет назад под эгидой борьбы с вымышленными террористами майданные власти начали операцию по подавлению несогласных с киевским путчем. Она быстро переросла в вооруженный конфликт, тяжелые последствия которого не урегулированы до сих пор», – заявила Захарова.

Она добавила, что Москва требует «незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по регулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер».

Между тем, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении масштабной проверки войск в Южном и Западном военных округах и приказал вернуть войска в пункты постоянной дислокации.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью... Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск», – приказал министр обороны.

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.04.21

«Цели достигнуты» – Шойгу объявил о завершении масштабной проверки войск. / Путин думает, отвечать Зеленскому или нет – Песков. / Синоптики предупредили о заморозках в Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»