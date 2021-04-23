Москва предложила Берлину и Парижу провести встречу на линии фронта в Донбассе

Россия предлагает Германии и Франции провести встречу советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в зоне конфликта на востоке Украины при участии руководителей ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, он уже предлагал представителям Берлина и Парижа собраться в Донбассе, так как Украина всячески избегает конкретных договорённостей по прекращению огня.

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей...

На последней встрече политических советников «нормандского формата» 19 апреля 2021 года из итогового заявления по инициативе Украины и при попустительстве представителей Франции и Германии были в очередной раз вымараны любые упоминания механизмов, способных реально обеспечить режим прекращения огня, и предпринята попытка свести итоги многочасовых переговоров к очередной размытой политической декларации», – приводит ТАСС слова Козака.

Напомним, ранее президент Украны Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением встретиться «в любой точке Донбасса, где идёт война».

В свою очередь, президент РФ заявил, что Зеленский должен сначала обсудить вопрос мирного урегулирования с лидерами ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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